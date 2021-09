Cotil abre inscrições para 600 vagas de cursos gratuitos

O Colégio Técnico de Limeira (Cotil) abriu hoje (1º) as inscrições para o processo seletivo 2022 para todos os cursos técnicos. São 600 vagas disponíveis.

Os candidatos interessados em pedir redução ou isenção da taxa de inscrição têm até o dia 30 de setembro para formalizar a solicitação. No dia 8 de outubro, após às 14h, será divulgado o resultado do pedido. Essa e todas as outras informações estão disponíveis no site www.Cotil.unicamp.br/processo_seletivo/. Para os demais, o prazo de inscrições vai até 7 de novembro e o recolhimento da taxa de R$ 60 precisa ser feito até o dia 8 de novembro.

No período diurno, o Cotil oferece gratuitamente os cursos de Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Enfermagem, Geodésia e Cartografia, Mecânica e Qualidade, que são voltados para alunos egressos do ensino fundamental porque são integrados ao ensino médio. A duração é de três anos. Já os cursos técnicos em Desenvolvimento de Sistemas, Mecânica e Qualidade integrados ao ensino médio, no período noturno, têm quatro anos de duração.

O curso técnico em Enfermagem, com concomitância externa ou subsequente ao ensino médio, será no período vespertino e terá duração de dois anos. Para quem já concluiu o ensino médio ou cursa em outra instituição, os cursos serão no período noturno, também com duração de dois anos – Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Geodésia e Cartografia, Mecânica e Qualidade.

Outra opção é o curso de Prótese Dentária, oferecido pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) e ministrado na cidade de Piracicaba. No entanto, as vagas são para concluintes do ensino médio neste ano. Serão duas turmas de 15 alunos cada, uma no período da manhã e outra à tarde, em Piracicaba.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise do histórico escolar, além do sistema de cotas, que reserva 35% das vagas para estudantes pretos, pardos e indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II em escola pública; 35% das vagas para estudantes que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II em escola pública; e 30% das vagas para ampla concorrência.

A opção de manter essa metodologia foi definida no início da organização do processo seletivo, quando o quadro de pandemia da Covid-19 inspirava ainda mais cuidados, proporcionando mais tranquilidade aos participantes sem a necessidade do exame presencial. Também influenciaram nesta decisão o fato de o Cotil receber candidatos de mais de 30 cidades, inclusive do sul de Minas Gerais, e aplicar o processo seletivo em sete cidades.