Cotado para federal, Corá começa montar equipe e dobrada

Cada vez mais cotado para ser candidato a deputado federal nas eleições do ano que vem, o vereador novato bolsonarista de Santa Bárbara d’Oeste Felipe Corá (Patri) já começou a montar sua equipe de pré-campanha e tem pelo menos uma dobrada acertada para deputado estadual.

MOLINA, PANIN E F MARTINS– A pessoas próximas, Corá tem se mostrado mais ‘acelerado’ com a decisão de vir candidato a federal em 2022. Ele já teria fechado ‘dobrada firme’ com o empresário Ricardo Molina (sem partido) e está perto de fechar a coordenação de campanha com o experiente Adriano Panin e ter a assessoria jurídica de Fábio Martins.

Com relação a partido para a dobrada com Molina, Corá disse que a tendência é definir nos próximos meses e os dois irem para a mesma legenda.