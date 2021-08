Costão do Santinho Resort anuncia espaço gamer em Santa Catarina

O Costão do Santinho Resort, único resort All Inclusive do Sul do Brasil, anunciou hoje o lançamento do HubCG, um ecossistema que ficará localizado dentro da área do resort e que será dedicado ao universo gamer. Com investimento de R$ 300 milhões nos primeiros cinco anos, a operação terá início em janeiro de 2022 e continuará com a abertura de uma arena de games em março e com a inauguração do HubCG em sua forma completa em julho.

Com projeto criado e liderado pelo empresário Fernando Marcondes de Mattos, fundador do Costão do Santinho, e pelo professor Carlos Alberto Schneider, reconhecido como o responsável por transformar Florianópolis em um polo tecnológico, a partir da Fundação CERTI, o HubCG pretende lançar Florianópolis definitivamente no mapa dos games.

“O mercado de games está em rápida ascensão no Brasil e acreditamos que esse será o espaço ideal para que todos os gamers do país possam se encontrar, seja para jogar, competir ou desenvolver games”, afirma Fernando Marcondes de Matos, empresário e investidor do HubCG. De acordo com a Pesquisa Game Brasil 2021, 72% dos brasileiros têm o costume de jogar jogos eletrônicos, o que reforça o tamanho do mercado a ser explorado no país.