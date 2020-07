Costa Cruzeiros. Pausa nas operações vai até 15 de agosto

A Costa Cruzeiros estende a pausa voluntária de suas operações globais até o dia 15 de agosto de 2020 e comunica o cancelamento de todos os cruzeiros no Norte Europeu para o restante da temporada de verão 2020, além de todos os futuros cruzeiros dos navios Costa Victoria. A decisão foi tomada devido à prolongada situação de emergência ligada à pandemia global de Covid-19 e à continuidade das medidas de contenção, como o fechamento de portos e restrições à circulação de pessoas.

A segurança e a saúde dos hóspedes e tripulantes são prioridade para a Costa Cruzeiros. A companhia está trabalhando com todas as autoridades relevantes para definir os protocolos de saúde para um possível reinício dos cruzeiros o mais rápido possível.

A companhia marítima já está informando as agências de viagens e os clientes afetados pelas alterações. Os clientes poderão utilizar o valor pago como crédito até o dia 31 de março de 2021, para assim agendar um novo cruzeiro com embarque até 30 de novembro de 2021. Além disso, receberão um crédito, a ser utilizado a bordo, no valor de:

– Para cruzeiros de 1 a 5 noites: R$ 400 por cabine

– Para cruzeiros de 6 a 9 noites: R$ 800 por cabine

– Para cruzeiros acima de 10 noites: R$ 1200 por cabine

Diante desse cenário, a Costa também anuncia novas regras para remarcações e cancelamentos de seus roteiros pelo mundo. Os cruzeiros da companhia para a temporada 2021, que tem início no dia 1º de dezembro deste ano, poderão ser remarcados ou cancelados até o dia 4 de setembro de 2020, sem incidência de penalidade. Esse benefício contempla os roteiros internacionais e os cruzeiros da temporada brasileira, e passa a valer para as reservas realizadas desde o dia 01 de julho de 2020.

Sobre a Costa Crociere

A Costa Crociere é a companhia marítima italiana integrante da Carnival Corporation & plc, a maior empresa de cruzeiros do mundo. Há 72 anos a frota da Costa Crociere navega pelo mundo e oferece o melhor do estilo italiano, da hospitalidade a alta gastronomia, fazendo das férias uma experiência única a bordo. As embarcações incluem o que há de mais moderno em diversão, além de oferecer opções para aqueles que desejam relaxar. Possui 15 navios em serviço, a maior frota da Europa.

Além disso, um primeiro navio de última geração foi entregue em 2019 e o outro será em 2021: eles apresentam um “projeto verde” revolucionário e é conduzido por gás natural liquefeito (GNL), combustível fóssil mais limpo do mundo, o que representa um grande avanço ambiental. A Costa reflete a excelência italiana surpreendendo seus clientes todos os dias com experiências de férias únicas e inesquecíveis graças aos 27.000 associados de Costa em todo o mundo que, por sua vez, trabalham todos os dias para oferecer o melhor da Itália em férias de cruzeiro por meio de 140 itinerários diferentes, 261 destinos e 60 portos de embarque.