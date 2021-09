Cosplay Solidário teve 150 kg arrecadados

O “Cosplay Solidário” do último domingo (12/09) em frente à Prefeitura de Nova Odessa, promovido pela Star Hill Brasil, arrecadou aproximadamente 150 quilos de alimentos, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza, além de mais de 300 brinquedos. O evento foi um encontro de “cosplayers” (pessoas que se fantasiam de personagens da ficção), e promoveu a arrecadação de doações para famílias atendidas por programas da Promoção Social da Prefeitura.

A ação cultural solidária contou com o apoio da Prefeitura da cidade, Fundo Social de Solidariedade; da No Ponto TV e da TV WA Notícias. Toda a arrecadação será agora revertida em prol das famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Diretoria de Promoção Social da Prefeitura de Nova Odessa.

O evento aconteceu das 9h às 14h, no estacionamento do Paço Municipal, com participação livre e gratuita, e foi o primeiro do tipo organizado pelo dono da Star Hill Brasil, Ocir Eduardo, que começou a fazer “cosplays” há cerca de um ano. Ele ressaltou a importância e a necessidade de campanhas de arrecadação de doações como esta, para ajudar outras pessoas ainda afetadas pela pandemia – ou mesmo em situação de vulnerabilidade em geral.

“A cultura do cosplay entra na identidade do evento, influenciando as pessoas que são desse meio, que gostam dos cosplays, que são do mundo geek e nerd a participarem. Essas pessoas não são representadas, então achamos importante criar algo voltado a eles, para que assim, participem da doação e tragam uma nova exposição sobre esses temas nerds”, apontou.

Segundo o organizador, “na nossa região, não acontecem muitos eventos como esse, por isso queremos fortalecer essa cultura, ao mesmo tempo em que beneficiamos as famílias necessitadas, afinal vamos atrair mais participantes através dos cosplays e do mundo geek. Espero fazer mais ações como este, porque foi bom para todo mundo”, acrescentou Ocir.

“Foi mais uma oportunidade de lazer para as famílias e também de demonstrar nossa solidariedade ao próximo. As pessoas vieram trazer suas doações. Muitas crianças vieram fazer fotos, e estou muito contente, parabéns a todos. Todo evento que visa ajudar o próximo, promover o amor ao próximo e a solidariedade, conta com nosso apoio para acontecer em Nova Odessa”, agradeceu o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho – que aproveitou para tirar fotos com alguns dos heróis mais populares do mundo.

Também esteve presente a presidente voluntária Fundo Social, Juçara Rosolen. “Quero agradecer a todos que passaram na Prefeitura no domingo, só temos que agradecer ao Ocir pela iniciativa, que nos permitiu fazer mais essa ação solidária para os mais carentes de Nova Odessa”, finalizou.

APOIO

Somente em 2021, a gestão municipal, através do Fundo Social e da Promoção Social, já distribuiu 6.600 cestas básicas. Desse total, 3.800 cestas foram adquiridas pela Prefeitura para o Programa “Cesta Básica Municipal”, enquanto as demais 2.800 (aproximadamente) foram doadas por empresas, redes de supermercados e iniciativas de grupos e cidadãos da cidade.

A gestão municipal também contemplou cerca de mil famílias com as três parcelas mensais de R$ 200,00 cada do Programa NOS (Nova Odessa Solidária), de auxílio emergencial 100% municipal distribuído a famílias vulneráveis na forma de um cartão de débito exclusivo para a compra de alimentos.

As famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e ainda não são contempladas pelo programa de doação de cestas devem fazer o agendamento para entrevista pelo telefone (19) 3476-1358. O Departamento de Promoção Social fica na Rua Anchieta, nº 130, no Centro, e funciona em horário comercial.

Já os interessados em contribuir com os programas municipais de assistência aos mais carentes e vulneráveis podem continuar fazendo suas doações de leite, alimentos cobertores, agasalhos e até mesmo ração para cães e gatos destas famílias diretamente na sede do Fundo Social, no Clube da Melhor Idade, na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.