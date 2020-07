Cosan faz relatório e quer apostar em sustentabilidade

A Cosan, um dos maiores grupos empresariais do Brasil, divulgou o Relatório de Sustentabilidade 2019, no qual tornou público seus 10 compromissos com o desenvolvimento sustentável – alinhados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). As metas reforçam o comprometimento do Grupo com o futuro do país, com oferta de energia mais limpa e com logística eficiente e confiável.

A companhia atualmente controla diversas empresas líderes em seus respectivos setores: a Rumo, maior operadora logística com base ferroviária independente no Brasil; a Comgás, maior distribuidora de gás natural do País; a Moove, líder em lubrificantes de alta performance; e a Raízen, licenciada da marca Shell no Brasil, uma empresa integrada de energia, referência na produção de açúcar, etanol e bioenergia, e uma das maiores no setor de distribuição e comercialização de combustíveis do país.

“Estamos entusiasmados em compartilhar nossas iniciativas. Sustentabilidade é parte intrínseca dos nossos valores e fator importante no processo de tomada de decisões de longo prazo do Grupo”, afirma Paula Kovarsky, head de Relações com Investidores e do escritório de Nova York da Cosan.

Dentre os compromissos, destaque para os relacionados com a gestão de mudanças climáticas: redução de 15% nas emissões por toneladas por quilômetro útil (TKU) na Rumo até 2025 e redução de 10% na pegada de carbono do etanol produzido pela Raízen até 2030. “Temos consciência da importância do nosso portfólio na transição para uma economia de baixo carbono”, afirma a executiva.

Na Raízen, a meta deverá ser obtida por meio da melhor gestão do uso de fertilizantes e diesel no processo produtivo – reduzindo a pegada do etanol de cana-de-açúcar, combustível que já emite 90% menos carbono que a gasolina e 30% menos que o do etanol de milho. Já na Rumo, a redução se dará principalmente em razão da eficiência operacional, com a tecnologia como aliada para menor consumo de combustível nos trens. Além disso, os investimentos da companhia e consequente ampliação da capacidade do transporte ferroviário favorecem a redução de emissões de carbono, por evitar a circulação de centenas de caminhões nas estradas.

Segundo Kovarsky, o real impacto do portfólio vai além. “Estamos falando da capacidade de mobilizar e multiplicar o impacto desses compromissos por meio dos mais de 7 mil postos de combustível da Raízen, dos mais de 2 milhões de clientes da Comgás, da presença da Moove em 13 países e dos 14 mil km de ferrovias da Rumo cruzando o país – um portfólio gerido por um time engajado e comprometido”, complementa.

Contribuir para o desenvolvimento sustentável do Brasil, começando pelas localidades no entorno das operações da empresa, promover e estimular a eficiência energética, zelar pela segurança dos funcionários e promover a diversidade de gênero em processos seletivos e sucessórios na empresa também estão entre os compromissos da Cosan.

“São metas que pretendemos alcançar por meio de ações concretas e estruturadas em todas as empresas do nosso portfólio até 2030. Na realidade, a maioria destes objetivos já são inerentes à nossa cultura e à maneira como trabalhamos na empresa, ou alinhados com nossos planos, onde queremos chegar”, finaliza a executiva.

O Relatório de Sustentabilidade 2019 do Grupo Cosan está disponível para download no link: https://www.cosan.com.br/sobre-a-cosan/sustentabilidade/.

Sobre a Cosan

Um dos maiores grupos empresariais do Brasil, a Cosan investe em energia e logística, segmentos estratégicos e essenciais para o desenvolvimento do País. Atualmente seu portfólio reúne grandes empresas líderes em seus respectivos setores: Raízen, empresa integrada de energia, referência na produção de açúcar, etanol e bioenergia, e uma das maiores no setor de distribuição e comercialização de combustíveis do País; Compass Gás e Energia, empresa recém criada para oferecer soluções integradas de gás natural e energia elétrica no Brasil, oferecendo ao sistema elétrico brasileiro a segurança necessária para continuar aumentando a participação de fontes renováveis na matriz de geração de energia – e que já conta com a Comgás, maior distribuidora de gás natural do país; Moove, líder na fabricação de lubrificantes de alta performance; e a Rumo, maior operador logístico com base ferroviária independente da América Latina.