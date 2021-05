Corrente do face. Família encontra barbarense perdido em Ubatuba

Uma corrente do bem no facebook fez que com uma família encontrasse o barbarense Nilson Mariano dos Santos, 38, que estava perdido em Ubatuba. A postagem inicial indicava que Santos está no bairro da Praia Grande em Ubatuba, litoral norte do Estado e mais de 350 km de distância da cidade sua morada.

A postagem afirmava que “Os encontramos no domingo dia 23/05 e ele pediu para que fizessemos essa postagem para que chegue até seus irmãos: Renato Mariano dos santos, Rodrigo Mariano dos Santos e Milton Mariano dos Santos.”

Ele contou aos ubatubanos que perdeu os documentos e que queria muito entrar em contato com um de seus irmãos para que consiga sua certidão de nascimento para poder tirar a segunda via dos documentos e voltar para casa.

Por volta das 17h já desta segunda-feira a informação era de que os familiares dele haviam sido contactados.