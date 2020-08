Correios. Maior centro de distribuição do Brasil paralisado

Centenas de trabalhadores dos Correios de todo o Estado de São Paulo ocupam o maior Centro de Distribuição da empresa no país, localizado em Indaiatuba-SP. A maioria dos trabalhadores é de São Paulo, Ribeirão Preto – SP, São José do Rio Preto – SP e São José dos Campos – SP.

De acordo com representantes da categoria, os trabalhadores só devem desocupar o pátio do Centro de Distribuição, bem como o entorno, quando a empresa Correios negociar com os trabalhadores e a greve acabar.

Vale lembrar que o Centro de Distribuição de Indaiatuba recebe, diariamente, mais de 10 milhões de objetos, que partem de outros lugares do país e do exterior. O mesmo, após receber os caminhões, trata as encomendas e as separa para o envio.

Os trabalhadores ressaltam que o objetivo não é lutar por melhores salários, mas apenas pela manutenção do mesmo nas condições atuais.