Quatro Belas do corpo sarado e de olho em 2021

Kah Mauro mais profissional com corpo 100%

A beldade afirma que malha a 10 anos e está em sua melhor fase com o corpo. Uma linda carioca chama a atenção por onde passa. Estamos falando de Kah Mauro, a beldade que mora no bairro da Ilha do governador no Rio de Janeiro, vem conquistando muitos fãs e agora entende que é o momento de profissionalizar sua carreira.

Ela conta que o segredo do sucesso está em uma dedicação com o corpo, onde a mais de 10 anos a beldade segue sempre uma rotina de treino e dietas. Uma mistura de musculação, aeróbico e dança mostra a flexibilidade e quem conhece se torna fã.

Com um ano atípico devido a pandemia Kah afirma que está pronta para próxima fase do mundo e não vê a hora da virada do ano, para começar a escrever uma nova história. 2021 deve ser um ano melhor para todos e também irá marcar a profissionalização da carreira de Kah Mauro e com toda certeza vai valer a pena acompanhar os próximos passos da beldade.

Pernambucana Keila Ruama nova estrela Bregafunk

Keila Ruama, a Japinha, é o nome da vez no bregafunk. Nascida em Olinda (PE), a jovem de 19 anos está fazendo muito sucesso nas redes sociais cantando e dançando as músicas deste estilo musical. Agenciada pela Utnick Production, a cantora e dançarina gravou recentemente duas músicas e dois videoclipes e já está sonhando com o sucesso.

Desde criança, Keila alimentava o desejo de ser cantora, mas não tive oportunidades de concretizar seus sonhos. Até que um dia tudo mudou: “Participei da gravação do videoclipe de um artista chamado McLipinho Atrevido, e ali a Sophia me viu e perguntou qual era meu sonho, e respondi que era cantar bregafunk”, ela conta. Sophia, que a jovem menciona, é Sophia Utnick, paisagista brasileira radicada nos Estados Unidos que tem descoberto jovens talentos do bregafunk e agenciado eles por meio de uma produtora própria a Utnick Production.

Conversando com Sophia, Keila revelou seus objetivos: “Falei com ela que meu sonho era cantar bregafunk no ritmo de cantoras consagradas como Lexa, Luísa Sonza e Anitta”. A partir daí, a vida da jovem pernambucana mudou: “Já gravei duas músicas e participei de dois clipes. Um deles foi com o próprio McLipinho, com a música chamada ‘Puxão de Cabelo’. Além disso, já gravei o clip da minha música ‘Vai encarar”, ela detalha.

As gravações dos clipes também foram em Pernambuco. Keila conta que uma gravação foi na “praia de barra de Sirinhaém, que teve participação de vários influencers do Instagram e outra gravação foi no centro do Recife no Marco Zero que também teve participações de outros influenciadores”.

Tão jovem, mas cheia de desejos, Keila lembra que seu maior sonho é que sua carreira tenha visibilidade internacional, e aposta neste estilo musical para chegar lá: “A era do século XXI é a do bregafunk. Afinal, é uma música diferente e muito contagiante, então tudo para conquistar as pessoas a partir de agora”, destaca.

Keila Ruama, a Japinha, e outros nomes do bregafunk que estão fazendo sucesso este ano, como Merson, McLipinho Atrevido e Mister Zi, são agencidados pela Utnick Production. Conheça a produtora no perfil @utnickproduction e siga Keila em seu perfil no Instagram @keila_ruamaofc.

Musa do carnaval Nanda Marques exibe as curvas

A blogueira Nanda Marques protagonizou um ensaio sensual. De lingerie, a musa do carnaval carioca falou sobre cuidados com a saúde.

“”Minha meta nunca é ter o corpo que dizem que é o belo, mas é estar bem comigo mesma e com saúde”, disse a beldade.

Nanda fala da importância de ter uma boa alimentação e o acompanhamento de um nutricionista .

“Minha nutricionista Daiana Queiroz entende todas as minhas necessidades e faz um plano alimentar maravilhoso específico pra mim”, pontua.

credito divulgaçao /vhassessoria

Bandida do Funk arrasa com corpo escultural

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da maravilhosa Bandida do Funk, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais onde possui 200 mil seguidores apaixonados e enlouquecidos por essa loira com shape perfeito.

Esplêndida e provocante, a funkeira é aquela gata que através de cliques onde demonstra seu corpo perfeito com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão babando. Nas redes sociais, a loira não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas através de cliques ousadíssimos.



Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs. Alguns dos comentários foram “Muito linda”, “Perfeita” e “Toda maravilhosa”, disseram alguns seguidores da bela funkeira. Para poder acompanhar mais sobre a Bandida do Funk, basta seguir ela no seu Instagram @abandidadofunk.