O corpo de Flávio José de Souza, 30, foi encontrado na tarde desta terça-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A chamada foi para o serviço do Samu para que fosse verificar o homem caído.

A polícia militar e a polícia científica estiveram no local. O corpo estava em um terreno baldio no bairro Rochele, região do Conjunto Romano.

O homem foi logo identificado e a família avisada. Ele era morador de Santa Bárbara d’Oeste, do Rochele.