O corpo encontrado no estacionamento do Tivoli Shopping na manhã desta segunda-feira é do jovem Denilson José da Silva Santos, de 18 anos, morador do Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste.

O corpo foi encontrado próximo à caixa d’água em uma área de serviço do estabelecimento.

A família do rapaz chegou a comunicar o desaparecimento antes do corpo ser encontrado.

O início do velório será às 06:30h desta terça-feira e o sepultamento às 09:30h, no Cemitério Parque dos Lírios.