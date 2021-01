Corpo de homem encontrado em Santa Bárbara

O corpo de um homem foi encontrado em Santa Bárbara d’Oeste este domingo por agentes da Guarda Municipal. O homem estava uma estrada de terra no meio de um canavial, no distrito de Caiubi, na zona rural da cidade. A vítima foi encontrada durante patrulhamento e a causa mais provável da morte é estrangulamento.

O corpo estava próximo da Usina Furlan, quase no distrito de Tupi, no limite com Piracicaba. Esta estrada de terra liga o Vale das Cigarras até a usina. Os patrulheiros estão fazendo imagens com drone da área onde o corpo foi localizado, em busca de provas e dos possíveis autores.

A ocorrência está em andamento e ainda não há identificação da vítima e nem a motivação do crime. Se for confirmado o caso como homicídio, será o primeiro do ano em Santa Bárbara.

Após Tododia.com.br