Corpo encontrado em obra abandonada na vila Mathiensen

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira em Americana. No momento que os Guardas chegaram, o homem já estava sem vida em cima de um colchão na rua das Garças, em uma construção abandonada no Mathiensen. Moradores do bairro disseram que o homem é conhecido como Val Canela e que ele vivia nas proximidades do posto de saúde do bairro.

Os GCMs e o serviço de resgate que foram ao local, tiveram dificuldade para se aproximar do corpo, pois havia um cachorro (provavelmente do homem) que não deixava as equipes se aproximarem. As informações serão encaminhadas a polícia civil para que seja investigada a circunstância da morte.