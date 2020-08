Corpo encontrado dentro da área do Tivoli

O corpo de um homem foi encontrado dentro da área do Tivoli Shopping, próximo à caixa d’água do estabelecimento, na área externa. Ao lado do cadáver havia porções de drogas.

O corpo foi encontrado por um funcionário de um comércio próximo, que ao avistar o homem caído chamou a polícia.

Foi elaborado boletim de ocorrência e a suspeita é de que o homem tenha subido na escada da caixa d’água e caído. Outra hipótese é de que o rapaz pode ter se jogado.

Segue a nota do Tivoli Shopping:

O Tivoli Shopping lamenta o ocorrido e informa que segue contribuindo com a investigação das autoridades policiais.