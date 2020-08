Corpo encontrado carbonizado era de jovem haitiano

O corpo carbonizado encontrado na Vila Bela nesta quinta-feira era do jovem haitiano Guerlinx Doriscard.

Guerlinx havia se formado há pouco como engenheiro civil em uma faculdade de Americana e estava trabalhando em um negócio próprio.

Nas redes sociais de Guerlinx há diversas mensagens de conhecidos lamentando a morte do jovem.

Uma das mensagens traz a informação de que Guerlinx trabalhava em um projeto de tijolo ecológico:

“Fui professor dele na faculdade e o ajudamos com seus sonhos no projeto de tijolo ecológico, que tanto o motivou na sua carreira. Uma pessoa batalhadora, de excelente coração. Que final trágico… Que seja esclarecida logo esta barbaridade. E que Deus conforte seus familiares e amigos”.

Uma outra mensagem afirma que Guerlinx chegou a morar na rua:

“Com muita dor comunico o falecimento de um amigo querido: Guerlinx Doriscard.Migrante haitiano, que morou na rua e conseguiu se formar em Engenharia no UNISAL-Americana.

Seu corpo foi encontrado hoje no Zanaga.

Uma dor infinita está em meu coração.

Que ele esteja envolvido pela luz do Universo.”