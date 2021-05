Agentes de Gama- Guarda Municipal de Americana- foram chamados por populares que encontraram o corpo de um homem morto ao lado da linha do trem no bairro Nova Americana. O homem foi identificado como Oscar Lourenço da Silva, catador de recicláveis, de 52 anos. Aguardando a perícia no local

O corpo foi encontrado na rua Silvino Bonassi. Trata-se de um homem. As primeiras informações dão conta de ter uma perfuração da cabeça- indicação de assassinato. Logo mais novas informações.