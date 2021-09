Corpo de sertanejo encontrado no carro

O cantor sertanejo Giovanne Salles foi encontrado sem vida, no bairro Jardinópolis, na Região Oeste de Belo Horizonte neste começo de semana. Ele estava dentro de um carro, no banco do motorista. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27).

De acordo com a polícia, os militares foram acionados por testemunhas. Pessoas que passavam pelo local perceberam que Giovanne, aparentemente, não respirava. Ele tinha sangramentos no nariz e na boca.

O carro dele estava parado no meio da via, entre a Avenida Amazonas, uma das principais da capital, e a Rua Maria Magdalena Camargos. Os policiais não encontraram sinais de violência. Socorristas do Samu constataram a morte do músico. A PM encontrou três pinos de cocaína em um dos sapatos do cantor.

Parentes foram ao local e disseram que Giovanne tinha participado de um evento horas antes. Nenhum deles soube dizer o motivo de a vítima ter sido encontrada naquela região.