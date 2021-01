O corpo de um homem foi localizado próximo a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, às margens do Ribeirão dos Toledos, em frente ao Parque dos Ipês, na região central de Santa Bárbara d’Oeste. O homem foi identificado com Marcio Ap. de Freitas, de 46 anos e seria morador do bairro Vila Sartori