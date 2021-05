Corpo de Bombeiros treina combate a incêndios em Sumaré

O Corpo de Bombeiros de Sumaré participou de um treinamento prático de combate a incêndios em veículos de passeio e em vegetação rasteira. A capacitação teve como objetivo a atualização e aprimoramento dos protocolos em cada situação, visando à proteção da população, com um atendimento melhor e mais ágil e de qualidade.

O treinamento contou com a utilização de líquido gerador de espuma para as ocorrências de combate do incêndio nos veículos e com a viatura da equipe Auto Intervenção Rápida (AIR) para as técnicas de combate ao fogo na vegetação rasteira. Por ser uma viatura mais leve é possível entrar em locais de difícil acesso e, por isso, muito utilizada neste tipo de ocorrência.

“O principal papel do nosso Corpo de Bombeiros é a proteção e o cuidado com a população. Investimos constantemente em nossos bombeiros, para que recebam treinamentos específicos com o objetivo de desenvolver ações preventivas e emergenciais em diversas situações com agilidade e segurança”, destacou o prefeito Luiz Dalben.