Corpo de Bombeiros salva cavalo que caiu em fossa

O Corpo de Bombeiros recebeu solicitação via sistema 193 nesta quinta-feira informando que um cavalo teria caído no interior de uma fossa, no quintal de uma casa, no assentamento Milton Santos, em Americana.

No loca, a equipe se deparou com o animal caído em uma fossa desativada de aproximadamente 3 metros de profundidade e com 20cm de água. Após analisar a situação, a equipe aplicou técnicas de salvamento e com auxílio de uma bobcat conseguiu retirar o animal e entregá-lo ao responsável.

A ocorrência contou com o apoio da Defesa Civil.