Corpo de Bombeiros realiza treinamento e fala das ocorrências na pandemia

O Corpo de Bombeiros de Americana realizou, na tarde desta quarta-feira, um treinamento prático de atendimento à ocorrências envolvendo veículos aberto à imprensa. Participaram da ação também bombeiros de Santa Bárbara e Hortolândia.

De acordo com o Tenente Antonio Carlos Brustolin, comandante do pelotão de bombeiros que compreende Americana e Hortolândia, o treinamento de atualização é importante devido ao grande número de ocorrências automobilísticas na região.

“Nós temos que manter nossos bombeiros sempre preparados pra esse tipo de ocorrência, bem como outras demandas que surgem. Resolvemos fazer esse treinamento visando essa reciclagem, relembrar termos, apresentar equipamentos novos e atualizações no protocolo de salvamento veicular”, disse o tenente.

OCORRÊNCIAS NA PANDEMIA. Segundo o tenente, o perfil das ocorrências mudaram durante o período da pandemia.

“Nós tivemos uma redução, durante o lockdown, durante as medidas de restrição social, em alguns tipos de ocorrências. Acidentes de trânsito, nesse momento, tivemos uma redução de 40%, porém tivemos um aumento – isso são dados do corpo de bombeiros do Estado de São Paulo de modo geral – de 10% nas ocorrências de tentativa de suicídio e suicídio consumado”, completou Brustolin.