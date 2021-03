Corpo clínico do Hospital Samaritano SB faz ‘integração’

O corpo clínico do Hospital Samaritano em Santa Bárbara d´Oeste se reuniu para integração e apresentação da equipe que irá fazer parte do novo Hospital. As obras estão sendo finalizadas e a expectativa é que em abril, o atendimento seja iniciado. Vai atender aos beneficiários do Plano Hospital Samaritano (PHS Samaritano Saúde). Na abertura do encontro, uma oração foi realizada pela gestora do Hospital, Michelle Bertela, para toda a equipe e para aos pacientes que serão atendidos no local.

Durante a reunião, Dr. Sérgio Antunes do Samaritano, apresentou os diretores do Hospital de Santa Bárbara d´Oeste, Dr. Mauricio Ferreira e Dra. Ana Paula Palmieri, para os médicos. E também apresentou os diretores dos outros Hospitais Samaritano como o Dr. Sergio Pinotti (Hospital Samaritano Campinas), Mauro Villa Real (Hospital Samaritano Hortolândia) e Dra. Fernanda Gemi (Hospital Santa Ignês, em Indaiatuba). “Somos uma família e trabalhamos de forma integrada. A ideia dessa reunião foi compartilhar e apresentar a nossa forma de trabalho para a nova equipe. Uma unidade hospitalar auxilia a outra oferecendo todo o suporte necessário e por isso, essa integração é tão importante”.

“Vamos abrir oferecendo uma estrutura impecável, com uma enorme inovação tecnológica e logística de fluxo aliado a um corpo clínico com grande experiência e qualificação técnica. Todos estão muito empenhados num diferencial exigido pela rede Samaritano que tem foco na humanização e no tratamento dado ao paciente. Vamos fornecer uma medicina de alta qualidade aos munícipes barbarenses e americanenses, bem como das demais cidades da região”, destacou Dr. Maurício Ferreira, cardiologista e intensivista e também diretor do Hospital Samaritano em Santa Bárbara d´Oeste.

“Nos sentimos privilegiados em estarmos em um Hospital com um formato diferenciado. Estamos tendo a oportunidade de sermos protagonistas desse novo modelo. Já nascemos grandes! Com uma estrutura maravilhosa e serviços de ponta como Hemodinâmica, Pronto-Socorro integrado com o Centro Cirúrgico e Unidades de Terapias Intensivas”, completou Dr. Maurício.

Diversas especialidades médicas serão oferecidas e o Hospital vai contar com Pronto-Socorro, Internação, Centro Cirúrgico, Maternidade, UTI Adulto e Neopediátrica e um completo setor de diagnóstico, com exames de imagem e laboratoriais, além de Hemodinâmica (angioplastia e cateterismo). O corpo clínico do Hospital Samaritano de Santa Bárbara d´Oeste vai contar com médicos renomados de Americana e Santa Bárbara d´Oeste.

O Hospital Samaritano está sendo construído na Rua Joanópolis com a Rua Limeira, no Jardim Santa Rosa I, em Santa Bárbara d´Oeste.

AMERICANA- Com a abertura do Hospital em Santa Bárbara d´Oeste, os serviços hospitalares do Hospital Samaritano Americana serão transferidos para a nova unidade. Em Americana, o local que hoje abriga o Hospital será reformado para receber o Centro Clínico e o Espaço Saúde (Medicina Preventiva) instalados atualmente no Smart Mall. Os serviços serão oferecidos num espaço mais amplo que abrigará também o Espaço Girassol, clínica destinada às crianças com autismo e demais transtornos. No mesmo local, permanecerá a Coleta de Exames, Mamografia e Endoscopia. A unidade em Santa Bárbara d´Oeste fica a cinco minutos de distância da unidade de Americana.

Dr. Mauricio Ferreira, Dr. Ivan Dantas, Michelle Bertela, Dr. Sergio Antunes e Dr. Sergio Pinotti