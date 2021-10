Corpo carbonizado encontrado em galeria pluvial em Santa Bárbara

Equipe da Polícia Militar foi solicitada via COPOM na madrugada desta quinta-feira a comparecer pela Rua Acre, próximo ao número 88, no bairro Vila Grego, em Santa Bárbara, com a informação de que havia um corpo carbonizado no local.

No local, a equipe constatou um corpo totalmente carbonizado em uma galeria de águas pluviais. Devido a situação do corpo, não foi possível fazer a identificação imediata.

A perícia técnica-científica foi acionada. Após o corpo ser periciado, foi liberado e levado pelo carro de cadáver para o IML.