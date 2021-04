Coronel Nishikawa anuncia R$ 120 mil para Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), e seu vice Alessandro Miranda, o Mineirinho (PSD), receberam nesta terça-feira (20), no gabinete, o deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL), que anunciou a destinação de uma emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$ 120 mil, para uso na Rede Municipal de Saúde. O pedido havia sido intermediado pelo comunicador novaodessense Gleison Alves.

Tanto o prefeito quanto o vice destacaram ao deputado que a atual gestão municipal não olha questões partidárias na hora de pedir ou receber apoio parlamentar, estando “de portas abertas” a quem quiser ajudar a Prefeitura neste momento de crise causada pela pandemia de Covid-19, com aumento exponencial dos gastos em Saúde.

A mesma visão foi partilhada pelo deputado, que chegou a morar em Nova Odessa na juventude, no final da década de 1960, para trabalhar em uma lavoura de tomates, logo antes de entrar para a Força Pública, hoje Polícia Militar, onde fez carreira e se aposentou há 22 anos.

“Eu não olho partido, mas a necessidade do povo que mora aqui. Sei que uma emenda de um deputado, muitas vezes, é muito importante para um prefeito, atende a uma reivindicação da população da cidade. Podem ficar tranquilos quanto a essa questão, é uma obrigação do parlamentar auxiliar os prefeitos”, explicou Nishikawa

“E 94% das minhas emendas são destinadas à área da Saúde, apesar da minha origem na Segurança Pública. Mas tudo que pudermos fazer por Nova Odessa junto ao Governo do Estado e ao Governo Federal, é só me avisar, que a gente estuda uma forma de ajudar”, acrescentou o deputado.

“É uma satisfação enorme conhecer pessoalmente e saber que agora podemos contar com uma pessoa como o Coronel Nishikawa, que a gente vê que é um homem muito humilde e simpático, preocupado com os problemas do povo. A Prefeitura de Nova Odessa vai estar sempre de portas abertas para o senhor. Nós, como políticos, temos que fazer todo o possível para deixar um legado de realizações, mas com humildade e fazendo amizades”, agradeceu o prefeito Leitinho.

“Meu partido e do Leitinho é Nova Odessa. Pegamos uma prefeitura com muitas demandas reprimidas na área de Saúde, com milhares de exames na fila, e o pior momento da pandemia. Por isso o prefeito e eu mantemos a Prefeitura aberta a todos os deputados, de todos os partidos. Essa questão partidária não interesse à nossa população, que quer é um atendimento de qualidade”, completou o vice-prefeito Alessandro Mineirinho.