Coronavírus. Sumaré prepara Hospital de Campanha

Os trabalhos da Prefeitura de enfrentamento à Covid-19 seguem dando resultados em Sumaré. Com planejamento, a cada nova fase epidemiológica a Secretaria de Saúde coloca em prática as ações previstas no plano de contingência, iniciado em janeiro no Município a pedido do prefeito Luiz Dalben, visando à antecipação dos cuidados com a doença e a saúde e proteção da população.

Recentemente, a cidade recebeu do Governo do Estado, por meio da intervenção do deputado Dirceu Dalben, cinco novos respiradores e agora a Unidade Respiratória da UPA Macarenko conta onze leitos com o equipamento, além dos demais leitos preparados para o atendimento da doença. Além disso, houve a ampliação dos leitos das UPAs da cidade (Macarenko e Matão) e o hospital Madre Theodora, em Nova Veneza, foi preparado para ser um hospital de campanha na cidade e estará apto para o uso caso haja necessidade.

A implantação do hospital de campanha no prédio desativado foi intermediado pelo prefeito Luiz Dalben, por meio de uma parceria da Prefeitura com o grupo empresarial Amil, proprietário do espaço, e com o Governo do Estado, conforme anunciado pelo secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. O hospital de campanha de Sumaré está no Plano de Contingência Regional da DRS VII (Departamento Regional de Saúde).

O espaço foi preparado na estrutura do antigo hospital, não necessitando ser montado ou adaptado em um barracão ou espaço público. Serão implantados 20 leitos viabilizados pelo Município, sendo cinco de estabilização com ventilação mecânica. Além disso, há estrutura para ampliação do hospital com mais 56 leitos de UTI viabilizados pelo Governo do Estado, além dos diversos leitos de enfermaria, conforme solicitado pela Prefeitura, utilizando a área construída de 10 mil metros quadrados do hospital.

“Desde o início do ano trabalhamos para viabilizar a implantação de um hospital de campanha em Sumaré, que será uma grande ajuda no atendimento dos casos de coronavírus. Iniciamos as tratativas com o grupo Amil e com o Governo do Estado e firmamos uma parceria caso seja necessário utilizar o espaço. Este é um local diferenciado, já há a estrutura hospitalar pronta e de qualidade. Caso a DRS VII necessite, poderemos colocar em funcionamento o espaço. No momento, graças a um trabalho forte e de muito empenho, nossos leitos já existentes têm sido suficientes para atender todos os casos, porém, queremos estar preparados para possíveis lotações dos leitos das nossas unidades de saúde, atendendo dignamente nossos pacientes”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

“Conforme as fases epidemiológicas e sanitárias da doença, iniciamos novas fases do nosso plano de contingência, que tem como uma das principais ações a implantação do hospital de campanha. Nosso objetivo é que não haja necessidade de sua ativação, porém, trabalhamos para montar um ambiente preparado e de qualidade para a população, caso necessite. Em nome do Comitê De Proteção e Enfrentamento ao Coronavírus em Sumaré, também quero fazer um pedido para a população: saia de casa somente se necessário e, se precisar realmente sair, adote as medidas de proteção e segurança. Precisamos da união e conscientização de todos neste momento”, disse o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

A Prefeitura ampliou os leitos das UPAs Matão e Macarenko, todas as outras 22 unidades de saúde da atenção primária estão voltadas para o atendimento do coronavírus, seguindo os critérios do Ministério da Saúde, caso necessite utilizar seus espaços para tratamento da doença. Além disso, a Secretaria de Saúde disponibiliza seis unidades de referências para tratamento da Covid-19. Os moradores que apresentarem sintomas leves da doença, por exemplo, devem procurar a unidade localizada na sua região: Região Central/Rural (UBS Veccon), Região do Matão (UBS Matão), Região do Picerno (UBS Bordon), Região do Maria Antonia (UBS Florely), Região da Área Cura (UBS Ypiranga) e Região de Nova Veneza (PA-CIS Nova Veneza, segunda entrada).