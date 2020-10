Coronavírus: Nova Odessa tem 893 casos confirmados, 394 curados e 41 mortes

Nova Odessa registrou três novos casos de coronavírus nesta quinta-feira (8), de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. Os novos infectados são mulheres: de 44 anos, moradora do Jardim Campos Verdes; 54 anos, do Jardim Maria Helena; e 78 anos, residente no Conjunto Habitacional 23 de Maio. O município totaliza 893 contaminados, incluindo 41 mortes e 394 curados.

BOLETIM. A cidade contabiliza 2.589 notificações, 447 pessoas em isolamento domiciliar, 15 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (quatro delas na Unidade Respiratória), 949 resultados negativos, 47 casos em investigação, incluindo quatro óbitos, e 696 pacientes com quadro gripal já foram monitorados.