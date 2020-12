Coronavírus. Nova Odessa registra 42 novos casos em 24h

Mais 42 moradores de Nova Odessa contraíram o novo coronavírus. A informação foi divulgada nesta terça-feira (29) pela Vigilância Epidemiológica, órgão vinculado à Secretaria de Saúde. De acordo com o boletim epidemiológico, dez dos novos infectados moram no mesmo bairro: o Jardim Monte das Oliveiras. O município contabiliza, agora, 1.663 contaminados desde o início da pandemia, incluindo 1.440 curados (86,6%) e 59 óbitos.

Os novos contaminados são nove mulheres de 16, 22, 37, 38, 43, 44, 47, 56 e 70 anos e um homem de 53; todos moradores do Jardim Monte das Oliveiras; homens de 23, 36 e 51 anos e mulher de 60, do Jardim Alvorada; homens de 19, 22 e 29 anos e mulher de 62 anos, do Jardim Santa Rita; mulheres de 61 e 67 anos e homem de 63, do bairro Mathilde Berzin; homens de 48 e 70 anos, do Jardim São Jorge; homem de 29 e mulher de 34 anos, do Residencial Fibra; homem de 23 e mulher de 46 anos, do Jardim das Palmeiras; mulheres de 32 e 52 anos, do Jardim São Manoel; mulher de 57 e homem de 59 anos, da Vila Letônia; mulher de 60 anos, do Parque Triunfo; homem de 53 anos, do Parque Klavin; homem de 25 anos, do Jardim Campos Verdes; mulher de 30 anos, do Jardim Bela Vista; mulher de 41 anos, do Jardim São Francisco; idosa de 77 anos, do Residencial Lopes Iglesia; homem de 28 anos, do Residencial Jequitibás; mulher de 46 anos, da Vila Azenha; mulher de 16 anos, do Conjunto 23 de Maio; mulher de 33 anos, do Jardim dos Lagos; e um homem de 45 anos, residente no Jardim dos Ipês.

O boletim atualizado aponta ainda 5.497 notificações, 400 pacientes em isolamento domiciliar, 28 internados, entre casos positivos e suspeitos (15 deles em UTIs fora da cidade e outros 13 na Unidade Respiratória da cidade), 458 em investigação, incluindo quatro mortes, 2.310 resultados negativos e 400 com quadro gripal em monitoramento.