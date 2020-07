Coronavírus. Nova Odessa registra 41 novos casos

Nova Odessa bateu nesta segunda-feira (27) o recorde de casos de Covid-19 confirmados em um único dia. De acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, mais 41 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Entre elas está uma menina de 5 anos. Até então, a maior incidência da doença havia sido registrada em 11 de julho, com 40 infectados. O município totaliza 347 contaminados, incluindo 23 mortes.

Dos 41 novos casos, cinco foram confirmados no Jardim Alvorada: uma menina de 5 anos, duas mulheres de 19 e 58 anos e dois homens de 25 e 37 anos. No Jardim São Jorge, foram quatro infectados (três mulheres de 21, 40 e 57 anos e um homem de 38); no Jardim Bela Vista, três (um homem de 22 anos e duas mulheres, de 30 e 32 anos); no Jardim Capuava, mais três (três homens de 24, 33 e 64); no Jardim Santa Rosa, outros três (um homem de 28 anos e duas mulheres, de 34 e 46 anos); no Jardim São Manoel, mais três casos (duas mulheres, de 23 e 41 anos, e um homem de 61); no Residencial Lopes Iglesia, três (duas mulheres, de 12 e 50 anos, e um homem de 63); no Parque Klavin, dois (dois homens de 21 e 49 anos); e outros dois no Centro – duas mulheres de 26 e 38 anos.

Também foram registrados casos nos bairros Nossa Senhora de Fátima, homem de 51 anos; Fibra, mulher de 31 anos; Jardim Éden, homem de 45 anos; Chácara recanto, homem de 44 anos; Altos do Klavin, homem de 31 anos; Jardim Santa Luiza, mulher de 21 anos; Santa Luiza 2, homem de 31 anos; Jardim Marajoara, homem de 26 anos; Jardim das Palmeiras, mulher de 27 anos; Vila Letônia, mulher de 40 anos; Campos Verdes, mulher de 39 anos; Residencial Triunfo, mulher de 36 anos; e Jardim Europa, mulher de 44 anos.

O boletim atualizado nesta segunda-feira aponta 1.055 casos notificados, 150 pacientes curados, 161 positivos em isolamento domiciliar, 12 internados em UTI, um internado na Unidade Respiratória, 272 casos negativos, 83 em investigação – incluindo sete óbitos, 63 isolados e 13 internados – e 44 pacientes com gripe em acompanhamento.