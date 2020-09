Coronavírus: Nova Odessa registra 11 novos casos

Nova Odessa registrou 11 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus nesta quinta-feira (3). O boletim epidemiológico atualizado pela Secretaria de Saúde aponta 672 pessoas infectadas desde o início da pandemia, incluindo 330 curados e 33 mortes. De acordo com o novo levantamento, 276 pacientes estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhados por profissionais da rede municipal de saúde.

Entre os infectados, três moram no Residencial Triunfo: dois homens de 28 e 56 anos e uma mulher de 60; dois no Residencial Lopes Iglesia, homens de 25 e 64 anos; e os outros seis residem nos bairros Jardim Maria Helena (homem, 48 anos), Jardim Santa Rita (homem, 29 anos), Jardim Bela Vista (mulher, 38 anos), Jardim Santa Luiza (homem, 30 anos), Jardim Monte das Oliveiras (homem, 47 anos) e Jardim Eneides (homem, 30 anos).



Nova Odessa contabiliza 1.977 notificações. São 79 pessoas internadas, entre casos confirmados e suspeitos (um deles na Unidade Respiratória da cidade), 715 testes de detecção com laudos negativos, 51 pacientes aguardando resultados de exames, incluindo cinco óbitos, e 42 com síndrome gripal em acompanhamento clínico.