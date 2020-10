Coronavírus. Nova Odessa atinge 987 casos confirmados

Mais três pessoas contraíram o novo coronavírus em Nova Odessa, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria de Saúde. Os novos infectados são um homem de 36 anos, morador do Jardim Monte das Oliveiras; um homem de 52 anos, do Jardim Bela Vista; e uma mulher de 55 anos, residente no Jardim São Jorge. O município contabiliza 987 contaminados, incluindo 410 curados e 45 mortes.



BALANÇO. Nova Odessa contabiliza 2,7 mil notificações, 516 pessoas em isolamento domiciliar, 16 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (todas elas em unidades hospitalares fora da cidade), 957 resultados negativos, 121 casos em investigação, incluindo três óbitos, e 635 pacientes com quadro gripal monitorados.