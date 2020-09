Coronavírus mata mais quatro em Santa Bárbara

A cidade de Santa Bárbara registrou nesta quinta-feira mais quatro mortes causadas pelo coronavírus. A cidade ainda registrou 118 novos casos da doença nas últimas 24 horas.

Veja os dados atualizados da doença no município:

• 1236 casos suspeitos

• 4934 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 35 de moradores de outros municípios

• 4555 casos curados

• 14902 casos descartados

• 145 óbitos confirmados

• 1 óbito suspeito

• 18 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre os óbitos:

Homem, 61 anos, morador da região do Mollon (Óbito em 26 de agosto de 2020)

Mulher, 66 anos, moradora da região do Esmeralda (Óbito em 29 de agosto de 2020)

Mulher, 70 anos, moradora da região do Esmeralda (Óbito em 02 de setembro de 2020)

Mulher, 70 anos, moradora da região do Planalto do Sol 2 (Óbito em 07 de setembro de 2020)