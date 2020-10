Coronavírus mata mais duas pessoas em Nova Odessa

Mais dois moradores de Nova Odessa morreram após serem contaminados pelo novo coronavírus. As mortes, ocorridas em julho e agosto, foram confirmadas nesta sexta-feira (2) pela Secretaria de Saúde. Agora, o município contabiliza 41 óbitos e 855 casos.

Uma das mortes foi registrada em 23 de julho, no Hospital de Campanha do Ibirapuera, em São Paulo. O paciente – um homem de 66 anos, morador do Parque Residencial Triunfo – foi levado à Unidade Respiratória do Jardim Alvorada no dia 9 e foi transferido no dia seguinte para a capital paulista, onde ficou internado durante 13 dias. Diabético e cardíaco, ele não resistiu à evolução da doença e faleceu.

A outra vítima do novo coronavírus é um idoso de 77 anos, que residia no Jardim Bela Vista. De acordo com a Secretaria de Saúde, ele não chegou a procurar atendimento na rede municipal de saúde e teve o óbito declarado no dia 6 de agosto, em um hospital particular em Americana. O paciente também era diabético e cardiopata.

Além das mortes, o boletim epidemiológico atualizado aponta mais dois contaminados que moram no mesmo bairro, o Jardim São Jorge: uma mulher de 70 anos e um homem de 72.

BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.508 notificações, 420 pessoas em isolamento domiciliar, 384 curadas, 12 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (duas delas na Unidade Respiratória), 949 testes com resultados negativos, 80 casos em investigação, incluindo três óbitos, e 622 pacientes com quadro gripal já foram monitorados.