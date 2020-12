Coronavírus mata mais duas pessoas em Nova Odessa

Depois de 21 dias sem registrar mortes por Covid-19, a Secretaria de Saúde de Nova Odessa informou nesta quarta-feira (2) que mais dois moradores da cidade não resistiram às complicações provocadas pela forma mais grave da doença causada pelo coronavírus. Além dos óbitos, o município confirmou 34 novos testes positivos, ampliando para 1.296 o número de infectados no município, incluindo 52 mortes e 1.088 curados (83,9%).

Uma das vítimas é um homem de 59 anos que morava no Jardim dos Ipês. Ele morreu na última sexta-feira (27), na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada. A infecção por coronavírus, no entanto, foi confirmada na terça-feira (1). De acordo com a secretaria, não há informações sobre doenças preexistentes em seu prontuário.

A outra morte ocorreu em 20 de agosto, no Hospital Estadual ‘Dr. Leandro Franceschini’, em Sumaré. Trata-se de um homem de 36 anos, também sem informações sobre comorbidades, que residia no Jardim Santa Luiza. Embora o óbito tenha ocorrido há mais de três meses, a notificação de Covid-19 foi feita agora pela Vigilância Epidemiológica.

O município não registrava mortes por coronavírus desde 10 de novembro. Na ocasião, a Secretaria de Saúde confirmou os óbitos de dois homens, de 60 e 44 anos. Os falecimentos ocorreram nos dias 1º e 7 daquele mês, respectivamente, na Unidade Respiratória local e no Hospital Municipal ‘Dr. Waldemar Tebaldi’, em Americana.

Os outros 33 novos infectados são quatro homens de 23, 34, 45 e 51 anos e duas mulheres de 27 e 28 anos, moradores do Jardim São Jorge; mulheres de 24 e 51 anos e homem de 28, do bairro Mathilde Berzin; homens de 41 e 58 anos, do Jardim Santa Rosa; mulheres de 45 e 53 anos, do Jardim Santa Rita; mulheres de 29 e 41 anos, do Santa Luiza; homem de 31 anos e mulher de 57, do Jardim São Francisco; mulheres de 42 e 48 anos, do Centro; homem de 66 anos, do bairro 23 de Maio; homem de 47 anos, do Jardim Campos Verdes; homem de 59 anos, do Jardim Marajoara; homem de 53 anos, da Vila Azenha; mulher de 39 anos, do Jardim São Manoel; mulher de 34 anos, do Jardim Éden; mulher de 54 anos, do Jardim Capuava; mulher de 18 anos, do Jardim Eneides; homem de 42 anos, do Jardim Bela Vista; mulher de 34 anos, do Residencial Fibra; homem de 38 anos, da zona rural; mulher de 30 anos, do Jardim Monte das Oliveiras; mulher de 25 anos, do Residencial Triunfo; e mulher de 24 anos, residente no Parque Residencial Klavin.

O boletim epidemiológico atualizado aponta 4.450 notificações, 463 pacientes em isolamento domiciliar, 16 internados, entre casos positivos e suspeitos (quatro deles na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 515 em investigação, incluindo três mortes, 1.667 resultados negativos e 463 com quadro gripal em monitoramento.