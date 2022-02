Coronavírus mata mais 2 em Americana; um de 38 anos

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta terça-feira (22) que foram registrados dois óbitos causados pelo coronavírus:

– Homem, 38 anos, morador do Parque das Nações, sem informações de doenças preexistentes.

– Homem, 65 anos, morador do Parque das Nações, diabético e hipertenso.

Ambos os pacientes estavam internados no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Novos casos positivos:

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou que o sistema de informação ainda continua com instabilidade, e que não foi possível extrair o número de casos positivos, negativos e suspeitos.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 35.892 casos positivos, sendo 39 internados, 940 óbitos, 542 em isolamento domiciliar, 34.371 recuperados e o cinco casos suspeitos aguardando resultado de exame. Além disso, o município contabiliza agora 69.013 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação geral de leitos

Nesta terça-feira (22), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 53,13% de leitos com respiradores (de 32 no total, 17 estão ocupados) e de 37,04% de leitos sem respiradores (de 54 no total, 20 estão ocupados).

Ocupação por unidade hospitalar

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 40% para leitos com respiradores (de 10 no total, 4 ocupados) e de 59,10% sem respiradores (de 22 no total, 13 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 80% para leitos com respiradores (de 5 no total, 4 ocupados) e de 16,67% para leitos sem respiradores (de 6 no total, 1 ocupado).

No Hospital São Francisco a taxa é de 40% para leitos com respiradores (de 10 no total, 4 ocupados) e de 14,29% sem respiradores (de 14 no total, 2 ocupados).

No Hospital Unimed a taxa é de 71,43% para leitos com respiradores (de 7 no total, 5 ocupados) e de 25% para leitos sem respiradores (de 12 no total, 3 ocupados).