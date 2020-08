Coronavírus mata mais cinco pessoas em Santa Bárbara

Santa Bárbara registrou, nesta sexta-feira, mais cinco mortes causadas pelo coronavírus. Ainda o município contabilizou mais 127 nas últimas 24 horas.

A região metropolitana de Campinas avançou para a fase amarela do plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas. Com a medida, a partir deste sábado, bares, restaurantes, salões de beleza e academias poderão abrir – com restrições.

Veja os dados atualizados de Santa Bárbara:

• 1065 casos suspeitos

• 2729 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 34 de moradores de outros municípios

• 1803 casos curados

• 7979 casos descartados

• 79 óbitos confirmados

• 3 óbitos suspeitos

• 11 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre óbitos:

Homem, 73 anos, morador da região do Parque Zabani (Óbito em 12 de julho de 2020)

Homem, 69 anos, morador da região do Jardim Pérola (Óbito em 06 de agosto de 2020)

Homem, 65 anos, morador da região do São Francisco (Obito em 06 de agosto de 2020)

Mulher, 78 anos, moradora da região do Vista Alegre (Óbito em 07 de agosto de 2020)

Mulher, 89 anos, moradora da região do 31 de Março (Óbito em 07 de agosto de 2020)