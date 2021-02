Coronavírus. Região inicia aplicação da 2º dose da vacina

SANTA BÁRBARA

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta segunda-feira (15) a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para profissionais de Saúde que atuam na linha de frente do combate à doença no Município.

Paralelo a isso, também segue a imunização para os outros públicos já inseridos na Campanha – demais profissionais de Saúde que trabalham no Município e idosos acima de 85 anos. Para a aplicação da 1ª dose a esses públicos, é necessário realizar um cadastro no link www.santabarbara.sp.gov.br/vacina-covid-19 ou ainda pelos telefones 0800.441.3502 e 160, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Após o recebimento dos dados, a Secretaria entra em contato para informar data, horário e local da aplicação da vacina.

NOVA ODESSA

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início na segunda-feira (15/02) à tarde à aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid-19 junto aos servidores municipais da Saúde que fazem o atendimento de “linha de frente” junto aos pacientes infectados ou suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus. Também na segunda-feira, o total de imunizados em Nova Odessa alcançou a marca de 1.180 pessoas, entre profissionais de Saúde e idosos com idades acima dos 80 anos.

A aplicação da segunda dose foi iniciada junto aos profissionais da UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada – o mesmo grupo que havia recebido as primeiras vacinas na cidade, a partir do último dia 21 de janeiro. O local é a unidade de referência para acolhimento e tratamento de pacientes com Covid-19 no município em suas formas leves e moderadas.

AMERICANA

Nesta segunda-feira (15) a Secretaria de Saúde de Americana iniciou a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid ao público-alvo contemplado na primeira fase da campanha. Os primeiros a serem revacinados foram os profissionais de saúde que atuam na linha de frente nos hospitais do município, bem como profissionais da rede básica de saúde, também considerados elegíveis para a primeira fase.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, até as 16h havia totalizado 329 doses aplicadas pela segunda vez. O setor explicou que gradativamente a segunda dose vai avançar na população-alvo, de acordo com o período em que cada indivíduo foi vacinado. Para a vacina CoronaVac o intervalo para a segunda dose é de 21 a 28 dias, já a vacina de Oxford-AstraZeneca, o prazo é de 12 semanas.

SUMARÉ

Sumaré também confirmou o início da aplicação da 2º dose. De acordo com o número informado pela prefeitura, 519 pessoas já receberam o imunizante pela segunda vez.