Coronavírus. Americana chega ao 21º óbito

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quinta-feira (25) o registro de mais um falecimento por Covid-19, o 21º de residentes no município. Trata-se de um homem de 61 anos, morador da Vila Mariana, que estava internado no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” desde o dia 30 de maio, e faleceu na noite de quarta-feira (24). Ele tinha obesidade, diabetes e hipertensão.

O boletim atualizado traz ainda o registro de mais um óbito suspeito de Covid-19 de um paciente que estava internado no Hospital Municipal: um homem de 60 anos, do bairro Mario Covas, que internou no dia 23 de junho e faleceu no dia seguinte. Foi coletado exame PCR e ainda é aguardado o resultado, por isso, é considerado um óbito suspeito da doença.

Americana contabilizou também mais 12 novos casos positivos de Covid-19: um homem de 58 anos, do Jardim Brasília, que já está curado; um homem de 44 anos, do Jardim da Balsa; uma mulher de 47 anos, do Morada do Sol; um homem de 64 anos, do Jaguari; um homem de 51 anos, da Cidade Jardim; um homem de 68 anos, da Vila Redher; um homem de 57 anos, do Jardim São Pedro; um mulher de 37 anos, do Nova Americana; um homem de 38 anos, do Jardim da Balsa; uma mulher de 54 anos, do Zanaga; uma mulher de 25 anos, do Frezzarin; um homem de 22 anos, do Parque da Liberdade, sendo que todos estão em isolamento domiciliar.

O município registrou ainda mais 29 novos casos suspeitos de Covid-19, sendo que 23 estão em isolamento domiciliar e seis estão internados: um mulher de 60 anos, da Vila Galo, que está em hospital particular; uma mulher de 33 anos, do São Benedito; um homem de 48 anos, do São Jerônimo; um idoso de 82 anos, do Nova Americana; uma mulher de 47 anos, do Mathiensen; uma mulher de 55 anos, da Cidade Jardim, que estão no Hospital Municipal.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 392 casos positivos, sendo 21 óbitos, 10 internados, 89 em isolamento domiciliar e 272 curados; 150 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo cinco óbitos, 26 internados em hospitais e 119 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 1.076 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos Covid-19

A Secretaria de Saúde de Americana informou, nesta quinta-feira (25), que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 64% com respiradores (de 39 no total, 25 estão ocupados) e de 54% sem respiradores (de 56 no total, 30 estão ocupados). Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal, quanto dos hospitais particulares.

A ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é a seguinte: 47% com respiradores (de 15 no total, 7 estão ocupados) e 90% sem respiradores (de 20 no total, 18 estão ocupados).

Os dados foram atualizados às 10h30.