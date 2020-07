Coronavírus. Americana recebe mais três respiradores

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu do Ministério da Saúde, nesta terça-feira (28), mais três respiradores para auxiliar no tratamento à Covid-19. Os equipamentos são dois ventiladores fixos para uso em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e um aparelho móvel, que é destinado a resgate. O valor total do investimento feito pelo órgão federal é de R$ 140 mil reais, sendo R$ 60 mil referente a cada aparelho fixo e R$ 20 mil o de resgate.

A vinda desses respiradores é fruto de uma solicitação feita pelo prefeito Omar Najar e também pelo secretário de Saúde Gleberson Miano, intermediados pelo deputado federal Vanderlei Macris, junto ao Ministério da Saúde. “Temos que agradecer ao deputado Vanderlei e ao Ministério da Saúde pelo envio. Até agora tivemos condições de atendimento, mas é preciso termos a melhor estrutura possível no atendimento do nosso município”, disse o prefeito, Omar Najar.

De acordo com a diretoria do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM), os dois aparelhos fixos serão destinados ao Pronto-Atendimento Covid, enquanto que o móvel será usado no atendimento aos pacientes pela equipe de transporte de urgência e emergência (setor 192).

Os três equipamentos foram enviados ao setor de suprimentos do HM e já começaram a ser montados pela equipe de manutenção da unidade hospitalar.