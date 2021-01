CoronaVac ‘paulista’ tem 78% de eficácia, diz Doria

(Reuters) – A CoronaVac, potencial vacina contra a Covid-19 do laboratório chinês Sinovac, é de 78% a 100% eficaz na prevenção da doença causada pelo coronavírus, mostraram dados dos estudos clínicos em Fase 3 feitos no Brasil pelo Instituto Butantan, confirmou nesta quinta-feira o governador de São Paulo, João Doria.

O governador também anunciou que o Instituto Butantan, parceiro da Sinovac, iniciou pedido de uso emergencial da CoronaVac junto à Anvisa, fazendo dela a primeira vacina a solicitar aprovação para ser usada no país.

Tanto a eficácia da vacina quanto o pedido de uso emergencial foram antecipados à Reuters mais cedo por uma fonte com conhecimento dos fatos.

Segundo o Butantan, 10,8 milhões de doses do imunizante já estão prontos para ser distribuídos. O Butantan é responsável pelos estudos clínicos com a CoronaVac no Brasil e já está envasando a vacina em suas instalações em São Paulo.