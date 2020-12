Coronavac tem 91,2% de eficiência, diz Turquia

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela chinesa Sinovac Biotech tem 91,25% de eficácia e é provável que a taxa aumente com base em dados de testes em estágio avançado, disseram pesquisadores turcos nesta quinta-feira, quando o país se torna o segundo local de teste a produzir resultados para a candidata chinesa.

Os pesquisadores, parte do conselho científico do governo, afirmaram que nenhum sintoma importante foi detectado durante os testes da Coronavac na Turquia, exceto por uma pessoa que teve reação alérgica.

A Turquia concordou em adquirir 50 milhões de doses da CoronaVac em 11 de dezembro, mas o embarque foi adiado.

O ministro da Saúde, Fahrettin Koca, disse que as vacinas chegarão à Turquia na segunda-feira, acrescentando que o país irá vacinar cerca de 9 milhões de pessoas do primeiro grupo, começando pelos profissionais de saúde.

No Brasil, o Instituto Butantan informou na quarta-feira (23) que a vacina contra o coronavírus Coronavac atingiu um nível de eficácia superior a 50% nos testes clínicos, acima do mínimo necessário para que seja solicitado o registro junto à Anvisa, mas o aguardado anúncio do percentual exato de eficiência foi adiado pela terceira vez.