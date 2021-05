Coroa dedura gordinho do tráfico no Mollon

Um homem de 45 anos avisou a equipe de apoio tático da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste que um ‘gordinho’ abastecia o ponto de tráfico de drogas no bairro Mollon. O caso, que aconteceu por volta das 19h20, e a equipe foi parada pelo homem. Ele informou que, na rua do Níquel, um ‘gordinho de óculos’ usando uma blusa verde estaria abastecendo um ponto de venda de drogas.

O abastecimento acontecia na praça próximo e o gordinho recolhia o dinheiro proveniente do tráfico. Na rua do Irídio com rua do Níquel foi abordado M. H.G. M., 19 , já conhecido da equipe juntamente com a mãe. Ele trazia consigo no bolso da blusa R$ 88. Indagado sobre a denúncia de imediato negou, em seguida apareceu a pessoa de L., tia dele e moradora da casa onde estaria a droga.

Foi então passado para a tia que liberou a entrada da equipe na residência, momento este q seu sobrinho ficou sabendo decidiu informar o local, sendo nos fundos dentro de um saco de carvão a quantia de 136 porções de maconha, e no quarto onde ocupava esporadicamente, 17 porções de cocaína, 4 porções de crack e R$ 15.

Diante do fato foi dado voz de prisão e conduzido ao plantão policial onde narrado para autoridade de polícia Dr Bruno Ramaldes Pupin que ratificou a prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.