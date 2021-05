Cornershop by Uber comemora 1 ano de Brasil

A Cornershop by Uber, plataforma desenvolvida para ajudar você a escolher e comprar produtos de suas lojas e supermercados locais preferidos do conforto da sua casa, comemora seu primeiro aniversário de operação no Brasil este mês.

Ao completar seus primeiros 12 meses no país, a Cornershop by Uber agora está disponível em 70 cidades de todo o Brasil, e há muito para ser comemorado. A Cornershop by Uber se orgulha de, em tempos tão desafiadores, ter ajudado seus usuários a encontrar mais tempo para seus hobbies e suas famílias, trabalhar melhor ou simplesmente dedicar mais tempo a si mesmos, enquanto suas compras são feitas por Shoppers que se esforçam para cuidar do pedido exatamente como os clientes fariam.

Apresentando aos brasileiros o “jeito Cornershop” de fazer compras

A Cornershop by Uber usa a tecnologia para conectar clientes e Shoppers, além de criar uma experiência de compras de supermercado totalmente diferente. No aplicativo, os usuários podem escolher sua loja favorita, procurar itens nos ‘corredores’ e escolher seus produtos. Eles ainda podem se comunicar com o Shopper e dizer exatamente como eles querem os seus produtos, como um tomate mais maduro ou um corte fino de carne. O Shopper, então, completa o pedido com o mesmo cuidado e atenção que o cliente teria e as entrega tão rápido como em 90 minutos ou no horário em que o cliente tenha agendado.

Atualmente, os usuários brasileiros já podem receber suas compras no mesmo dia de varejistas como Carrefour, Pão de Açúcar, Big, Atacadão, Sam’s Club, Extra e Prezunic, bem como de lojas especializadas com opções fora do segmento de supermercados, como farmácias, floriculturas, chocolaterias, lojas de brinquedos, pet shops e até mesmo lojas de decoração.

A expansão mais rápida da história da empresa: 17 novos mercados até agosto

A expansão acelerada faz parte da estratégia da Cornershop by Uber de oferecer a experiência da marca para cada vez mais pessoas, com um serviço que permite aos clientes fazer pedidos em mais de 10 categorias diferentes de produtos em lojas locais.

“O Brasil é um dos mercados mais relevantes para a Cornershop by Uber e nosso objetivo é ampliar a nossa comunidade para cada vez mais cidades. A recepção calorosa que tivemos dos brasileiros, que valorizam seu tempo e a segurança que sentem ao utilizar o nosso serviço, foi um fator determinante para nossa decisão de expandir no país”, disse Cristina Alvarenga, Head da Cornershop by Uber no Brasil.

As novas cidades que serão adicionadas à plataforma até o final de agosto são:

Aracaju (SE) Belém (PA) Campo Grande (MS) Cuiabá (MT) João Pessoa (PB) Jundiaí (SP) Macaé (RJ) Maceió (AL) Natal (RN) Novo Hamburgo (RS) Piracicaba (SP) Presidente Prudente (SP) Ribeirão Preto (SP) São José do Rio Preto (SP) São José dos Campos (SP) Sorocaba (SP) Taubaté (SP)

“Tem sido fantástico acompanhar o crescimento da Cornershop by Uber no Brasil, impulsionado pela excelência de seu serviço. A parceria com a Uber, por meio da integração dos nossos aplicativos, tem sido essencial para trazer a visão da Uber de ajudar os usuários a terem acesso a tudo que quiserem, as compras em supermercados são elementos fundamentais dessa estratégia. Estamos empolgados para ver cada vez mais brasileiros, em mais cidades, conhecendo o ‘jeito Cornershop’ de fazer compras”, afirmou Eduardo Donnelly, General Manager para a Uber Eats na América Latina.

Para saber se a Cornershop by Uber está disponível em sua cidade, visite: https://cornershopapp.com/pt-br/

Celebrando o marco de um ano de operação

“É gratificante perceber que, em um ano tão difícil para todos, uma comunidade crescente de usuários, Shoppers e parceiros varejistas nos escolheram para fazer suas compras, complementar sua renda, ampliar suas vendas e expandir seus negócios. Somos muito gratos a todos eles e estamos animados com tudo o que está por vir e que podemos construir juntos”, completou Alvarenga.

Nos últimos 12 meses, a Cornershop by Uber expandiu mais rapidamente no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo e a empresa agora está presente em todas as regiões do país. Hoje, os serviços no app estão disponíveis para usuários em cidades como Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, São José dos Campos, São Paulo, Uberlândia e Vitória.

A empresa também estabeleceu parcerias com mais de 700 varejistas, de grandes redes de supermercado a pequenas lojas especializadas, permitindo que usuários recebam exatamente o que querem e quando querem, a preços competitivos.

O time da Cornershop by Uber também cresceu exponencialmente. Hoje, a empresa conta com mais de 400 funcionários no Brasil, que encontraram na empresa uma cultura de trabalho colaborativa, dinâmica, diversa e orientada por metas. Todos os funcionários, de equipes variadas, podem trabalhar em projetos diferentes de outras áreas, ajudando uns aos outros e conquistando oportunidades de se desenvolverem, além de se sentirem como parte de uma única grande empresa.

Sobre a Cornershop by Uber

Com sede em São Francisco e operando no Brasil desde 2020, a Cornershop by Uber é uma plataforma de tecnologia projetada para que os consumidores possam encontrar e comprar produtos de supermercados locais, mercearias independentes e lojas especializadas locais, para entrega programada ou sob demanda em prazos tão rápidos como 90 minutos. Lançada no Chile, a Cornershop foi fundada pelos amigos Oskar Hjertonsson, Daniel Undurraga e Juan Pablo Cuevas, agora está disponível no Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, México, Peru e Estados Unidos.