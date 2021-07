Corinthians volta a vencer e sobe na tabela

Corinthians bateu o Cuiabá por 2 a 1 e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Com o resultado e os 3 pontos, o Timão subiu na tabela e conseguiu respirar, agora com 17 pontos. O time está no meio da tabela- na 1oa colocação e a partida valeu pela 13a rodada.

O jogo – a partida começou movimentada na Arena Pantanal. O Cuiabá tentou tomar as rédeas do confronto e levar perigo ao gol de Cássio logo nos primeiros minutos através de chutes de fora da área, mas o goleiro corintiano não teve problemas para defender os arremates de Danilo Gomes e Elton.

O Corinthians, por sua vez, era paciente para aproveitar o momento certo para abrir o placar. E foi exatamente isso o que aconteceu aos 27 minutos, quando Gabriel recebeu bom lançamento e cruzou para Adson, que ajeitou para Roni chegar batendo, estufando as redes em Cuiabá.

Daí em diante o Timão paralisou o jogo em algumas oportunidades, tentando gastar tempo com atendimentos médicos, mas, quando a bola voltou a rolar de uma vez por todas, o Cuiabá acabou sofrendo mais um gol. Aos 37 minutos, Uendel foi desarmado por Fagner, que tocou para Jô. O centroavante corintiano tocou para trás, Roni fez o corta-luz, e Adson bateu sem chances para o goleiro cuiabano.

Segundo tempo

Pouca coisa mudou no segundo tempo. O Corinthians seguiu sem ameaçar frequentemente, mas, quando chegava, levava perigo. Aos 18 minutos, Jô até balançou as redes ao receber pela direita e bater cruzado, rasteiro, mas o árbitro marcou impedimento do atacante.

Tendo de tentar algo novo para reduzir a vantagem corintiana, o Cuiabá apostou em Rafael Papagaio, que entrou no segundo tempo e não decepcionou o técnico Jorginho. Aos 25, o atacante recebeu cruzamento de Clayson e cabeceou dividindo com Fábio Santos. Cássio não conseguiu concluir se a bola iria para fora ou terminaria no fundo das redes e acabou sofrendo o gol.

Antes do apito final, o Cuiabá tentou correr atrás do empate e teve uma boa chance com Guilherme Pato, que recebeu pela direita, livre da marcação, e bateu forte, tentando pegar o goleiro Cássio de surpresa, mas o viu fazer a defesa sem dar rebote. Assim, coube aos donos da casa se conformarem com a derrota na Arena Pantanal.

FLAMENGO- Fora da Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo no final de semana, quando encara o forte Flamengo de Renato Gaúcho, que vem de 3 goleadas em sequência, a última delas contra o São Paulo.