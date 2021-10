Corinthians vira contra Inter, mas sofre empate no final

O Corinthians se recuperou da derrota contra o São Paulo na tarde deste domingo, chegou a virar contra Inter em Porto Alegre, mas deixou escapar a vitória e sofreu empate no finalzinho da partida. A torcida do Corinthians ficou chateada com o que considerou falha do goleiro Cássio no gol de empate do Inter.

Com o resultado, o time paulista chegou nos 41 pontos juntamente com Inter e perde a chance de encostar no G-4 do Brasileiro. A equipe, que vinha de derrota para o São Paulo, perdeu a oportunidade de deixar o clima mais tranquilo, já que o técnico Sylvinho teve o seu trabalho contestado durante a semana.

“Feliz pelo desempenho do time que buscou a virada, mas infelizmente tomamos o gol no final”, afirmou Gabriel Pereira. Ciente da pressão que tomou conta do clube após a derrota no clássico, o atacante usou um discurso tranquilizador. “Vamos ter a semana cheia e teremos tempo para trabalhar e vencer o próximo jogo.” O próximo compromisso do Corinthians é contra a Chapecoense em casa.