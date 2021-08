Corinthians vence o Athletico e sobe na tabela

O Corinthians sua escalada no Campeonato Brasileiro e venceu mais uma este domingo. O Timão foi a Curitiba e bateu o Athletico por 1 a 0 e subiu na tabela do campeonato. Mais cedo, o Palmeiras perdeu mais uma e ficou ‘parado’ na tabela.

O único gol da partida foi marcado por Roni. Aos nove minutos do segundo tempo, o meio-campista recebeu cruzamento na medida de Fábio Santos na entrada da pequena área e cabeceou no contrapé do goleiro Santos para assegurar a vitória do Timão.

Com o triunfo, o Corinthians chegou a 24 pontos e subiu para a sexta colocação. Para seguir na posição, o Alvinegro depende de um empate entre Santos e Internacional, na Vila Belmiro. Já o Furacão permanece com 23 pontos, mas com a quarta derrota consecutiva no Brasileirão, caiu para o nono lugar.

O Athletico-PR volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Santos, às 19 horas (de Brasília), pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada. O Corinthians, por sua vez, visita o Grêmio no sábado, às 21 horas, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.