Pelo placar magro de 1 a 0 e com reclamações contra a arbitragem, o Corinthians bateu o Mirassol e agora faz a final do Paulistao 2020 contra o vencedor de Ponte Preta e Palmeiras.

O gol do Timão foi marcado por Éderson, que entrou no segundo tempo e arriscou de fora da área acertando no canto do goleiro.

Os jogadores do Mirassol reclamaram da expulsão de um jogador quando o jogo ainda estava 0 a 0 e da não marcação de dois pênaltis já na reta final da partida.