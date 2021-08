Corinthians vence 3a seguida e aguarda retorno de craque

O Corinthians fez 1 a 0 em cima do Grêmio na noite deste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Sylvinho, agora, está invicto há quatro jogos e soma três triunfos seguidos na competição. A vitória levou o alvinegro aos 27 pontos e manteve a equipe na sexta colocação. O tricolor por outro lado, segue na zona de rebaixamento, em 17º, com 16 pontos, podendo ainda perder posição até o fechamento da rodada.

Corinthians e Grêmio fizeram um jogo feio, de muita disputa e pouca técnica. Os erros de passes dificultaram o andamento para os dois times. Ainda assim, os mandantes criaram as melhores oportunidades, principalmente nos lances de bola aéra.

E foi dessa forma que saiu o único gol do jogo, mas quem aproveitou foi o Corinthians. Vitinho bateu falta e Jô subiu livre para mandar para as redes na etapa final.

Maicon ainda foi expulso na sequência, o que facilitou as coisas para os visitantes, que nos acréscimos tiveram uma bola na trave de Renato Augusto.