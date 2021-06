Corinthians vence 1a e está na frente de Palmeiras e São Paulo

O Corinthians vence sua primeira partida no Campeonato Brasileiro e o técnico Silvinho ganhou novo fôlego após perder duas seguidas contra o Atlético Goianiense. O Timão foi a Belo Horizonte e bateu o América MG por 1 a 0 gol de pênalti.

Na tabela, o Corinthians agora está na frente dos rivais Palmeiras e São Paulo- este que perdeu ontem para o mesmo Atlético GO.

O primeiro tempo começou com os donos da casa pressionando os visitantes e conseguindo um certo êxito na estratégia, provocando até saídas erradas de um time que parece muito bagunçado em campo. No entanto, essa imposição não foi transformada em finalizações e o América-MG não chutou em gol.

Fábio Santos marcou o gol do Corinthians, ao converter pênalti sofrido por Mosquito.

O Coelho não conseguiu produzir jogadas de ataque, muito por conta da forte marcação corintiana e da lentidão na saída de bola. Ademir teve uma chance em cobrança de falta, mas a bola foi para fora, assim como Luan, em lance parecido. Assim, o jogo foi para o intervalo com 1 a 0 no placar.

PRÓXIMOS JOGOS- Com o triunfo, o Corinthians soma seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro e agora foca suas atenções na disputa da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO, na próxima quarta-feira, em Goiânia. Já o América-MG segue sem vencer no Brasileirão e terá de buscar a classificação na Copa do Brasil, também nesta quarta-feira, contra o Criciúma, fora de casa.