O Atlético-GO venceu de novo Corinthians na Arena, agora pela Copa do Brasil. Na estreia do Brasileirão, o time goiano bateu o Timão por 1 a 0. O Corinthians trocou de técnico recentemente, mas parece que Silvinho ainda não mostrou serviço.



Com gols de João Paulo e Ronald, o Dragão bateu o Coringão por 2 a 0 na Arena Neo Química, em São Paulo, nesta quarta, e abre vantagem no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os goianos já haviam vencido por 1 a 0 pelo Brasileiro no fim de semana.