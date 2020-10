Corinthians perde pro Ceará e vai pro Z4

Vagner Mancini está cada vez mais próximo de ser oficializado como novo treinador do Corinthians. Desta vez quem confirmou a negociação foi Adson Batista, presidente do Atlético-GO, clube no qual o técnico trabalhou até a noite deste domingo. O mandatário do Dragão se manifestou via perfil oficial no Twitter e disse que foi informado da situação pelo estafe do comandante.

Na noite deste domingo, após vencer o Red Bull Bragantino de virada, por 2 a 1, em Goiânia, Vagner Mancini e seu representante, Fábio Mello, se reuniram com Adson Batista para comunicá-lo da proposta do Timão, que já foi aceita pelo treinador, segundo apuração do LANCE!. De acordo com o presidente do clube goiano, o negócio parece ser interessante e Mancini dificilmente ficará por lá.

– Fui informado pelo empresário Fábio Melo, representante do técnico Vagner Mancini, que irá abrir uma negociação com o Corinthians. Antes de iniciar as conversas eles nos informaram da intenção. Nada está confirmado, mas sentimos que será muito difícil a permanência – revelou antes de completar:

– A negociação parecer ser muito interessante para o profissional, que está vivendo um bom momento na carreira. O Atlético entende que está sendo respeitado pelo Vagner e seu representante.

DERROTA- Neste domingo, Dyego Coelho se despediu do cargo de treinador interino do Corinthians com derrota por 2 a 1 para o Ceará, que jogou com um homem a menos por mais de meia hora. O gol da vitória do Vozão saiu em cobrança de pênalti cometido por Cássio, que tentou sair jogando e perdeu a bola dentro da área. Por essas e outras, o comandante assumiu a responsabilidade pelo revés de virada no Castelão.